СБУ викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини рашистів.

Тепер зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Херсоні контррозвідка СБУ викрила ворожого пропагандиста, який поширював фейки про Сили оборони та підтримував окупаційні адміністрації РФ у тимчасово захоплених регіонах нашої держави.

За матеріалами справи, розповсюдженням інформдиверсій займався місцевий безробітний, який уникав мобілізації.

Майже не виходячи з помешкання, ухилянт регулярно публікував у чатах Телеграм-каналів тези на підтримку рашизму.

Крім нього, кіберфахівці Служби безпеки затримали в обласному центрі ще одну агітаторку РФ. Нею виявилась місцева кравчиня, яка публікувала дописи на підтримку повномасштабної війни проти України і тимчасової окупації території нашої держави.

У Черкасах підозру отримала місцева безробітна, яка заперечувала в Телеграм-каналах збройну агресію РФ, позиціонуючи її як "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні.

Також жінка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України, закликаючи рф до повного захоплення нашої держави.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів та проросійську символіку.

На Сумщині викрито мешканця Охтирки, який поширював у Телеграм-спільнотах ворожий контент.



Фігурант публікував пости із закликами до окупації Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Крім того, він виправдовував збройну агресію рф проти України та схвалював ракетно-бомбові удари по українських містах.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів у інтересах РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників;

умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.









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