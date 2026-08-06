СБУ викрила ще чотирьох агітаторів рашизму у Херсоні, Черкасах та на Сумщині. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини рашистів.
Тепер зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у Херсоні контррозвідка СБУ викрила ворожого пропагандиста, який поширював фейки про Сили оборони та підтримував окупаційні адміністрації РФ у тимчасово захоплених регіонах нашої держави.
За матеріалами справи, розповсюдженням інформдиверсій займався місцевий безробітний, який уникав мобілізації.
Майже не виходячи з помешкання, ухилянт регулярно публікував у чатах Телеграм-каналів тези на підтримку рашизму.
Крім нього, кіберфахівці Служби безпеки затримали в обласному центрі ще одну агітаторку РФ. Нею виявилась місцева кравчиня, яка публікувала дописи на підтримку повномасштабної війни проти України і тимчасової окупації території нашої держави.
У Черкасах підозру отримала місцева безробітна, яка заперечувала в Телеграм-каналах збройну агресію РФ, позиціонуючи її як "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні.
Також жінка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України, закликаючи рф до повного захоплення нашої держави.
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони і комп’ютерну техніку із доказами злочинів та проросійську символіку.
На Сумщині викрито мешканця Охтирки, який поширював у Телеграм-спільнотах ворожий контент.
Фігурант публікував пости із закликами до окупації Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Крім того, він виправдовував збройну агресію рф проти України та схвалював ракетно-бомбові удари по українських містах.
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів у інтересах РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників;
- умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль