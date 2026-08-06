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Новини Затримання коригувальників
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СБУ затримала агентку військової контррозвідки ФСБ, яка шпигувала для ворога на Дніпропетровщині

СБУ затримала агентку військової контррозвідки ФСБ

Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області ще одну російську агентку. Зловмисниця коригувала ракетно-дронові атаки РФ по Павлоградському району.

За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, фігуранткою виявилась завербована ворогом місцева жителька, яка за гроші виконувала завдання співробітника департаменту військової контррозвідки ФСБ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Задокументовано, що за дорученням російського спецслужбіста агентка відстежувала запасні командні пункти та місця тимчасової дислокації Сил оборони в районі Павлограда.

Для збору розвідданих зловмисниця пішки обходила місцевість та приховано фотографувала і позначала на гугл-картах об’єкти, які, на її думку, використовували українські захисники.

Крім цього, агентка відстежувала місця паркування авто українських воїнів, що у подальшому дозволило б ворогу планувати теракти.

Фігурантка намагалася приховати свою роботу на РФ і використовувала для цього вигаданий нікнейм.

Але це їй не допомогло. Кіберфахівці СБУ викрили агентку на початковому етапі її розвідактивності, поетапно задокументували злочини і затримали за місцем проживання.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування і маршрутів переміщення Сил оборони.

Як з’ясувало розслідування, жінка потрапила до уваги рашистів, коли шукала "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в неї вилучено мобільний телефон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12789) ФСБ (1500) шпигунство (1165) Дніпропетровська область (5156)
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Топ коментарі
+2
Але ж військова контрозвідка ФСБ займається пошуком ворогів на території расії. Чи я щось не розумію?
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06.08.2026 10:28 Відповісти
+2
а чому срана нквдшна сбу не арештує агента крємля зєлупу, їй повилазило?
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06.08.2026 10:49 Відповісти
+2
Ще раз контррозвідка будь-якої країни завжди працює на території своєї державі. На чужій території працює розвідка. Що незрозуміло?
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06.08.2026 10:50 Відповісти

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