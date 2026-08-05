ФСБ заявила про нібито причетність СБУ до спроби підпалу військкомату в Калузькій області, - росЗМІ. ВIДЕО

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 22-річного жителя Калузької області, якого підозрюють у підготовці підпалу військкомату. У ФСБ стверджують, що чоловік нібито виконував завдання Служби безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Медіазона", із посиланням на ФСБ РФ.

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ФСБ заявляє про підготовку підпалу

За версією російського слідства, затриманий спочатку наносив на будинки написи, які в РФ називають такими, що "дискредитують владу", а згодом отримав завдання підпалити військкомат за допомогою коктейлів Молотова.

Під час обшуку, як стверджує ФСБ, у нього вилучили кілька каністр із запальною сумішшю.

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Опублікували відео допиту

Російське агентство ТАСС поширило відео допиту, на якому затриманий заявляє, що познайомився в Telegram із чоловіком на ім'я Ігор, який згодом представився співробітником СБУ.

"Він запропонував мені заробити грошей... Потім дав завдання нанести чотири написи, що дискредитують РФ. Після цього скинув завдання підпалити військкомат та інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова. Я не встиг цього зробити, тому що мене зупинила ФСБ", – стверджує затриманий на оприлюдненому відео.

ФСБ не повідомила, який саме військкомат нібито був ціллю підпалу та коли, за її версією, мала відбутися атака.

На цей час незалежного підтвердження заяв російської спецслужби немає.

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