ФСБ заявила о якобы причастности СБУ к попытке поджога военкомата в Калужской области, - российские СМИ. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 22-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке поджога военкомата. В ФСБ утверждают, что мужчина якобы выполнял задание Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Медиазона", со ссылкой на ФСБ РФ.

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ФСБ заявляет о подготовке поджога

По версии российского следствия, задержанный сначала наносил на дома надписи, которые в РФ называют "дискредитирующими власть", а впоследствии получил задание поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова.

Во время обыска, как утверждает ФСБ, у него изъяли несколько канистр с зажигательной смесью.

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Опубликовано видео допроса

Российское агентство ТАСС распространило видео допроса, на котором задержанный заявляет, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Игорь, который впоследствии представился сотрудником СБУ.

"Он предложил мне заработать денег... Затем дал задание нанести четыре надписи, дискредитирующие РФ. После этого прислал задание поджечь военкомат и инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Я не успел этого сделать, потому что меня остановила ФСБ", - утверждает задержанный на обнародованном видео.

ФСБ не сообщила, какой именно военкомат якобы был целью поджога и когда, по её версии, должна была состояться атака.

На данный момент независимого подтверждения заявлений российской спецслужбы нет.

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