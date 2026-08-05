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Новости Видео Поджог в РФ
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ФСБ заявила о якобы причастности СБУ к попытке поджога военкомата в Калужской области, - российские СМИ. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 22-летнего жителя Калужской области, которого подозревают в подготовке поджога военкомата. В ФСБ утверждают, что мужчина якобы выполнял задание Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Медиазона", со ссылкой на ФСБ РФ.

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ФСБ заявляет о подготовке поджога

По версии российского следствия, задержанный сначала наносил на дома надписи, которые в РФ называют "дискредитирующими власть", а впоследствии получил задание поджечь военкомат с помощью коктейлей Молотова.

Во время обыска, как утверждает ФСБ, у него изъяли несколько канистр с зажигательной смесью.

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Опубликовано видео допроса

Российское агентство ТАСС распространило видео допроса, на котором задержанный заявляет, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Игорь, который впоследствии представился сотрудником СБУ.

"Он предложил мне заработать денег... Затем дал задание нанести четыре надписи, дискредитирующие РФ. После этого прислал задание поджечь военкомат и инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Я не успел этого сделать, потому что меня остановила ФСБ", - утверждает задержанный на обнародованном видео.

ФСБ не сообщила, какой именно военкомат якобы был целью поджога и когда, по её версии, должна была состояться атака.

На данный момент независимого подтверждения заявлений российской спецслужбы нет.

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Автор: 

поджог (1193) СБУ (21332) ФСБ (2009) военкомат (463) Калужская область РФ (6)
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Топ комментарии
+2
Враньё ! Защитная реакция властей кремля ФСБ. На россии стопудов уже нос поветру готовится скрытая мобилизация пополнить ряды камикадзе на войну с Украиной. Подыхать желающих видно нету, россияне уже поняли это дорога в один конец и только обратно в чёрном пакете. Вот и первые ласточки жгут военкоматы. Дальше больше.
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05.08.2026 16:40 Ответить
+2
"...стверджує затриманий на оприлюдненому відео." Джерело: https://censor.net/ua/v4017034

А де фрагмент відео, на якому затриманий зізнається у вбивстві президента Кеннеді?
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05.08.2026 16:40 Ответить
+1
Та плювати що там фсб заявляє.
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05.08.2026 16:35 Ответить

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