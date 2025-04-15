П’ятьом обвинуваченим у підпалі в РФ гелікоптера Ка-32 дали від 12,5 до 18 років в’язниці, - Baza

26 квітня 2024 року на аеродромі під Москвою група молодих людей підпалила гелікоптер Ка-32. Суд виніс їм вирок у вигляді від 12,5 до 18 років в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський інформ-ресурс Baza.

Другий західний окружний військовий суд виніс вирок п'ятьом фігурантам справи про підпал пошуково-рятувального вертольота на аеродромі Остаф'єво у квітні 2024 року.

Найбільший термін у 18 років позбавлення волі отримав Микита Булгаков.

Роману Яківцю призначили 17 років і сім місяців в'язниці,

Станіславу Хамідуліну - 17 років і шість місяців в'язниці,

Данилу Ямскову - 17 років.

Єдину обвинувачену дівчину — Анастасію Мочаліну — засудили до 12,5 років позбавлення волі.

Зазначається, що Мочаліна відбуватиме термін у колонії загального режиму. Інші фігуранти пробудуть перші три роки у в'язниці, а час, що залишився, - у колонії суворого режиму.

На суді повідомили, що обвинувачені приїхали до Москви з Норильська, а Хамідуліна нібито завербували українські спецслужби, пообіцявши за підпал 20 тисяч доларів.

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На той момент обвинуваченим було від 19 до 22 років. Ка-32 підпалювали за допомогою рідини для розпалювання.

Незабаром після підпалу до всіх підозрюваних прийшли силовики.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року ГУР МО України повідомило, що на 26 на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

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