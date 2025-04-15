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Новини Підпали у РФ
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П’ятьом обвинуваченим у підпалі в РФ гелікоптера Ка-32 дали від 12,5 до 18 років в’язниці, - Baza

Вертоліт Ка-32

26 квітня 2024 року на аеродромі під Москвою група молодих людей підпалила гелікоптер Ка-32. Суд виніс їм вирок у вигляді від 12,5 до 18 років в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  російський інформ-ресурс Baza.

Другий західний окружний військовий суд виніс вирок п'ятьом фігурантам справи про підпал пошуково-рятувального вертольота на аеродромі Остаф'єво у квітні 2024 року.

  • Найбільший термін у 18 років позбавлення волі отримав Микита Булгаков.
  • Роману Яківцю призначили 17 років і сім місяців в'язниці,
  • Станіславу Хамідуліну - 17 років і шість місяців в'язниці,
  • Данилу Ямскову - 17 років.
  • Єдину обвинувачену дівчину — Анастасію Мочаліну — засудили до 12,5 років позбавлення волі.

Зазначається, що Мочаліна відбуватиме термін у колонії загального режиму. Інші фігуранти пробудуть перші три роки у в'язниці, а час, що залишився, - у колонії суворого режиму.

На суді повідомили, що обвинувачені приїхали до Москви з Норильська, а Хамідуліна нібито завербували українські спецслужби, пообіцявши за підпал 20 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Криму засудили окупанта-офіцера ППО, який у 2023 році збив гелікоптер РФ із трьома членами екіпажу

На той момент обвинуваченим було від 19 до 22 років. Ка-32 підпалювали за допомогою рідини для розпалювання.

Незабаром після підпалу до всіх підозрюваних прийшли силовики.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року ГУР МО України повідомило, що на 26 на аеродромі "Остаф'єво" Міноборони РФ у Москві знищили багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32.

Також дивіться: У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР. ВIДЕО

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ув’язнення (116) росія (65129) вертоліт (878)


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як ГУР і конферанс'є буданов планують акції, якщо всіх затримують і дають такі строки? Де дорослі Бурба і інші, які такі пройоби ніколи не допускали!! Через таких недоумків люди у в'язниці і трьох років не проживуть!!
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15.04.2025 20:10 Відповісти
до чого тут ГУР? Коли елементарним підпалом займається цілий натовп підлітків, то проблема точно у витоку з їхнього середовища.
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15.04.2025 20:30 Відповісти
підпал гвинтокрила на аеродромі- елементарний??? Точно??
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15.04.2025 20:32 Відповісти
це не та операція, щоб на шухєрі чотири людини маячило на полі, а у охорони, яка щоночі бухає у кунгу, нема елементарних теплаків. Хай би ще десяток підлітків задіяли, тоді після поділу грошей там іще з десяток сіли би.
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15.04.2025 20:37 Відповісти
антиукраїнські продажні антисуди за держзраду дають від 10 до 15 років --- виродки
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15.04.2025 20:31 Відповісти
Дуже неприємно коли наша агентура постійно отримує такі строки. Та ж Дар'я Трепова. ГУР відноситься до виконавців як до м'яса, не продумують шляхи відступу, схему, нічого взагалі. Це антиреклама роботи з службою. А пацани могли б ще працювати і працювати на перемогу ЗСУ як Штірліці в Німеччині.
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15.04.2025 20:45 Відповісти
це закономірний підсумок роботи будь-якої непрофесійної "тєлєграмної агентури", як у нас, так і на расії.
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15.04.2025 20:52 Відповісти
Пропоную їм відкрити депозит як мінімум, за знищену техніку
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15.04.2025 20:58 Відповісти
Українські недосуди в Україні меньше дають за участь у бойових діях проти України, за спробу чи вбивство війскових України, за наводку ракет.
Цікаво чи веде контр-розвідка діяльність з викриття судїв зрадників та прихильників "срусськага міра"???
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15.04.2025 21:29 Відповісти
 
 