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У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР. ВIДЕО

У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області РФ  знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

"Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Розвідники нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР здійснило "найбільшу в історії" кібератаку на банки в тимчасово окупованому Криму, – ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

москва (1245) знищення (7221) вертоліт (878) ГУР (499)


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Топ коментарі
+24
ТГ БУТУСОВ ПЛЮС

🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.

Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.

Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!

І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.

При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.

Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.
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11.11.2024 09:08
+6
молодцы, пусть ботоксный знает партизаны были, есть и будут,а ему рано или поздно пиз, , прийдёт
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11.11.2024 09:04
+4
Нє, ти не зрозумів. То вова думає, що він має виграть вибори, але його доля після війни незавидна.
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11.11.2024 09:00
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Справедливе покарання відміняється, вова має виграть вибори.
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11.11.2024 08:46 Відповісти
Якім чином він виграе? Різніця в пенсіях і зарплатах нужних людей в сто разів.Це на місяць. А сіловіки не вміють воювати? Яки вибори?
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11.11.2024 08:52 Відповісти
Нє, ти не зрозумів. То вова думає, що він має виграть вибори, але його доля після війни незавидна.
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11.11.2024 09:00 Відповісти
БРСР, Венесуела.
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11.11.2024 09:03 Відповісти
ТГ БУТУСОВ ПЛЮС

🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.

Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.

Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!

І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.

При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.

Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.
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11.11.2024 09:08 Відповісти
зелена вата )) тобі зелена шмаркля шмаль для накурки відсипала ? ))
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11.11.2024 11:02 Відповісти
Піонери ?
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11.11.2024 08:48 Відповісти
судячи по товщині пальця і зухвалій поведінці, цьому піонеру років сорок.
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11.11.2024 22:43 Відповісти
І хто ж це надихнув цих піонерів спалити гелікоптер?
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11.11.2024 08:57 Відповісти
Ті, кому треба.
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11.11.2024 09:04 Відповісти
молодцы, пусть ботоксный знает партизаны были, есть и будут,а ему рано или поздно пиз, , прийдёт
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11.11.2024 09:04 Відповісти
Буданов ?
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11.11.2024 09:06 Відповісти
Кіно від студії "Квартал 95"
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11.11.2024 10:03 Відповісти
СОВИ не сплять!
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11.11.2024 12:14 Відповісти
 
 