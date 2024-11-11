У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР. ВIДЕО
У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області РФ знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.
"Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Розвідники нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання.
Топ коментарі
+24 Владимир Николенко #234291
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🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.
Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.
Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!
І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.
При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.
Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.