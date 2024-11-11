У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, - ГУР. ВIДЕО

У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клін-5" Московської області РФ знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

"Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Розвідники нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР здійснило "найбільшу в історії" кібератаку на банки в тимчасово окупованому Криму, – ЗМІ. ІНФОГРАФІКА