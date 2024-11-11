В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, - ГУР. ВИДЕО
В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области РФ уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.
"Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ", - говорится в сообщении.
Разведчики напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание.
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🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.
Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.
Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!
І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.
При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.
Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.