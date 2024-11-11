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В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, - ГУР. ВИДЕО

В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области РФ уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ", - говорится в сообщении.

Разведчики напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание.

Также смотрите: Диверсанты подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. ВИДЕО

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Топ комментарии
+24
ТГ БУТУСОВ ПЛЮС

🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.

Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.

Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!

І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.

При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.

Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.
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11.11.2024 09:08
+6
молодцы, пусть ботоксный знает партизаны были, есть и будут,а ему рано или поздно пиз, , прийдёт
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11.11.2024 09:04
+4
Нє, ти не зрозумів. То вова думає, що він має виграть вибори, але його доля після війни незавидна.
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11.11.2024 09:00
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Справедливе покарання відміняється, вова має виграть вибори.
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11.11.2024 08:46 Ответить
Якім чином він виграе? Різніця в пенсіях і зарплатах нужних людей в сто разів.Це на місяць. А сіловіки не вміють воювати? Яки вибори?
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11.11.2024 08:52 Ответить
Нє, ти не зрозумів. То вова думає, що він має виграть вибори, але його доля після війни незавидна.
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11.11.2024 09:00 Ответить
БРСР, Венесуела.
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11.11.2024 09:03 Ответить
ТГ БУТУСОВ ПЛЮС

🔴 Прошу відгукнутись військовослужбовців, які встановили та активували міни на Кутаранській дамбі на Чонгарі 24 лютого 2022 року.

Сама дамба довжиною у 2,5 км, на жаль, не була підірвана, як і усі інші мости та дамби на Чонгарі. Але я зараз знайшов підтверджену противником достовірну інформацію щодо спрацювання двох фугасів на Кутаранській дамбі, на яких зранку 24 лютого підірвались та були повністю знищені дві російських БМП разом з екіпажами.

Хочу подякувати людям, які здійснили цей подвиг, і підняти питання про їх нагородження, оскільки за даними ворога ці підриви затримали наступ цілого російського мотострілецького полку на цілу добу!

І хочу запитати, чому їм вдалось це зробити, а на інших ділянках - ні? Адже таке саме мінування зробило б неможливим швидкий російський наступ, який на напрямку Нова Каховка, Херсон, Мелітополь розвивався майже безперешкодно. У перший день вторгнення 24 лютого ворог просунувся на відстань до 120 км.

При елементарному мінуванні і підриві мостів та дамб, втрата півдня, Енергодара та АЕС, Мелітополя, Токмака, Нової Каховки та оточення Маріуполя були б просто неможливі.

Продовжую збирати матеріали щодо обставин захоплення ворогом за кілька днів півдня України, важливі безпосередні учасники та свідки подій.
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11.11.2024 09:08 Ответить
зелена вата )) тобі зелена шмаркля шмаль для накурки відсипала ? ))
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11.11.2024 11:02 Ответить
Піонери ?
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11.11.2024 08:48 Ответить
судячи по товщині пальця і зухвалій поведінці, цьому піонеру років сорок.
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11.11.2024 22:43 Ответить
І хто ж це надихнув цих піонерів спалити гелікоптер?
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11.11.2024 08:57 Ответить
Ті, кому треба.
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11.11.2024 09:04 Ответить
молодцы, пусть ботоксный знает партизаны были, есть и будут,а ему рано или поздно пиз, , прийдёт
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11.11.2024 09:04 Ответить
Буданов ?
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11.11.2024 09:06 Ответить
Кіно від студії "Квартал 95"
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11.11.2024 10:03 Ответить
СОВИ не сплять!
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11.11.2024 12:14 Ответить
 
 