В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, - ГУР. ВИДЕО

В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" Московской области РФ уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ", - говорится в сообщении.

Разведчики напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание.

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