Диверсанты подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. ВИДЕО

Утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на казанском направлении Московской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что возгорание произошло "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Местный телеграм-канал опубликовал видеозапись, на которой видно горящий релейный шкаф.

"Видео горящих релейных шкафов, подожженных диверсантами на перегоне Перово - Люберцы 1 в 5:23 на Казанском направлении. Движение организовано со снижением скорости", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО