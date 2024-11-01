Диверсанты подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. ВИДЕО
Утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на казанском направлении Московской железной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что возгорание произошло "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
Местный телеграм-канал опубликовал видеозапись, на которой видно горящий релейный шкаф.
"Видео горящих релейных шкафов, подожженных диверсантами на перегоне Перово - Люберцы 1 в 5:23 на Казанском направлении. Движение организовано со снижением скорости", - говорится в сообщении.
