РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3999 посетителей онлайн
Новости Видео
5 373 14

Диверсанты подожгли релейные шкафы на Московской железной дороге. ВИДЕО

Утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на казанском направлении Московской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что возгорание произошло "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Диверсанти підпалили релейні шафи на Московській залізниці

Местный телеграм-канал опубликовал видеозапись, на которой видно горящий релейный шкаф.

"Видео горящих релейных шкафов, подожженных диверсантами на перегоне Перово - Люберцы 1 в 5:23 на Казанском направлении. Движение организовано со снижением скорости", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несовершеннолетнего на Харьковщине подозревают в поджоге шкафов Укрзализныци. ФОТО

Автор: 

железная дорога (1441) москва (3100) поджог (1123) диверсия (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Скоріше за все, така сама наймана через тєлєгу наркошня, як і у нас.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:00 Ответить
+3
Не диверсанти, а партизани
Ми ж не називаємо своїх розвідників шпигунами?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:11 Ответить
+2
показать весь комментарий
01.11.2024 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проукраїнські диверсанти в тилу ворога! Що не так?
показать весь комментарий
01.11.2024 11:58 Ответить
Скоріше за все, така сама наймана через тєлєгу наркошня, як і у нас.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:00 Ответить
Шо жти вже гнобиш тих, хто на нашу користь працює?
показать весь комментарий
01.11.2024 13:54 Ответить
Вони не на нашу користь працюють, в першу чергу - на власну. Жодна притомна людина не буде таке робити, бо з імовірністю 99% опиниться на підвалі.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:56 Ответить
Звідки ти,ухилянтський щур з нори,знаєш що саме 99%? Чи тобі,як і кожному патологічному боягузу,відома приказка: устраху очі великі?
показать весь комментарий
03.11.2024 10:50 Ответить
проукраїнські вредители підпалили релейну шафу
показать весь комментарий
01.11.2024 12:02 Ответить
корейці??
показать весь комментарий
01.11.2024 11:57 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:06 Ответить
Не диверсанти, а партизани
Ми ж не називаємо своїх розвідників шпигунами?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:11 Ответить
👍
показать весь комментарий
01.11.2024 12:24 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:20 Ответить
Не розкривайте наших людей!
показать весь комментарий
01.11.2024 12:52 Ответить
 
 