У Криму засудили окупанта-офіцера ППО, який у 2023 році збив гелікоптер РФ із трьома членами екіпажу

Засудили окупанта, який збив свій же вертоліт

У тимчасово окупованому Севастополі військовий суд засудив до двох років і десяти місяців колонії-поселення офіцера ППО Ігоря Пашкова, який у 2023 році помилково збив вертоліт російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська служба "Радіо Свобода".

В результаті загинули троє людей, які перебували на борту. Пашков визнаний винним у злочинній недбалості.

За даними пропагандистських ЗМІ, 18 грудня 2023 року Пашков ніс бойове чергування в тимчасово окупованому Криму. Йому надійшла доповідь "про виявлення низькошвидкісної повітряної цілі". Під час передачі повідомлення виникла плутанина, і уточнення, що йдеться про гелікоптер, було передано надто пізно. Вирішивши, що ціллю є безпілотник, Пашков зробив ракетний залп із зенітного ракетного комплексу ТОР-М2ДТ.

Як наслідок, збитий гелікоптер Мі-8 впав у Чорне море, екіпаж загинув.

Торік у травні Пашков оформив явку з повинною. Слідство інкримінувало йому недбалість.

Військовий суд Севастополя засудив Пашкова до двох років і десяти місяців колонії поселення, стягнувши 5 мільйонів рублів на користь Міноборони та 3 мільйони вдовам. МО РФ вимагало компенсацію в 200 мільйонів рублів за вертоліт, але отримало відмову.

Топ коментарі
+4
Такими кадрами розкидуються
16.01.2025 11:54 Відповісти
+3
Думаю, це зарахується йому, як пом'якшуюча обставина в українському суді, чи в новій Гаазі.
16.01.2025 11:38 Відповісти
+3
цікаво, шо із кацапськими охфіцерами ппо, які з панциря завалили цивільний embraer азербайджанських azal?
а також із шо із пі@арськими охфіцерами ппо, які ребами добивали цей борт, шоби він плюхнувся у море?
а шо @уйлостан зробив із підарськими охфіцерами ппо, які завалили цивільний mh-17?
16.01.2025 11:48 Відповісти
Думаю, це зарахується йому, як пом'якшуюча обставина в українському суді, чи в новій Гаазі.
16.01.2025 11:38 Відповісти
А був би кадировець мабуть орденом нагородили. На хероя не тягне для, цього треба, як. Кадирка 150 москалів завалить
16.01.2025 11:43 Відповісти
Коли кадирка оформив явку з повинною, що вбив першого расіянина в 16 років, то йому надали звання героя раші.
16.01.2025 12:02 Відповісти
цікаво, шо із кацапськими охфіцерами ппо, які з панциря завалили цивільний embraer азербайджанських azal?
а також із шо із пі@арськими охфіцерами ппо, які ребами добивали цей борт, шоби він плюхнувся у море?
а шо @уйлостан зробив із підарськими охфіцерами ппо, які завалили цивільний mh-17?
16.01.2025 11:48 Відповісти
Цивільний можна , це тренування
16.01.2025 11:59 Відповісти
Такими кадрами розкидуються
16.01.2025 11:54 Відповісти
Яка добра помилка!
16.01.2025 12:02 Відповісти
У міноборони на 2 вдови більше?
16.01.2025 12:05 Відповісти
Чого - на ДВІ? На ТРИ... На Мі-8 екіпаж - ТРИ особи. Два льотчика й борттехнік... А якщо у десантному відділенні ще хтось був? Наприклад, кулеметник ... (там є штанга, для кріплення кулемета. Відкидається в боковий блістер десантного відділення... Дозволяє вести вогонь при патрулюванні території, і боковій півсфері. Вони так за нашими "Магурами" полюють...)
16.01.2025 13:15 Відповісти
Та то "вдовам" 3 лями, а МО 5))), то в МО на дві "вдови" більше...
16.01.2025 15:31 Відповісти
5 мільйонів - компенсація за підготовку літунів і борттехніка... В них великі гроші вбухують - поки вчать...
16.01.2025 17:08 Відповісти
Та чому ж випадково? Зовсім навпаки. Побільше б таких баранів...
16.01.2025 12:29 Відповісти
Я вважаю, що то не справедливе покарання.
16.01.2025 13:31 Відповісти
 
 