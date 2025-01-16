У Криму засудили окупанта-офіцера ППО, який у 2023 році збив гелікоптер РФ із трьома членами екіпажу

У тимчасово окупованому Севастополі військовий суд засудив до двох років і десяти місяців колонії-поселення офіцера ППО Ігоря Пашкова, який у 2023 році помилково збив вертоліт російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російська служба "Радіо Свобода".

В результаті загинули троє людей, які перебували на борту. Пашков визнаний винним у злочинній недбалості.

За даними пропагандистських ЗМІ, 18 грудня 2023 року Пашков ніс бойове чергування в тимчасово окупованому Криму. Йому надійшла доповідь "про виявлення низькошвидкісної повітряної цілі". Під час передачі повідомлення виникла плутанина, і уточнення, що йдеться про гелікоптер, було передано надто пізно. Вирішивши, що ціллю є безпілотник, Пашков зробив ракетний залп із зенітного ракетного комплексу ТОР-М2ДТ.

Як наслідок, збитий гелікоптер Мі-8 впав у Чорне море, екіпаж загинув.

Торік у травні Пашков оформив явку з повинною. Слідство інкримінувало йому недбалість.

Військовий суд Севастополя засудив Пашкова до двох років і десяти місяців колонії поселення, стягнувши 5 мільйонів рублів на користь Міноборони та 3 мільйони вдовам. МО РФ вимагало компенсацію в 200 мільйонів рублів за вертоліт, але отримало відмову.

