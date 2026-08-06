СБУ задержала агента военной контрразведки ФСБ, которая шпионила для врага в Днепропетровской области

Служба безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Злоумышленница координировала ракетно-дроновые атаки РФ по Павлоградскому району.

По данным киберэкспертов и следователей СБУ, фигуранткой оказалась завербованная врагом местная жительница, которая за деньги выполняла задания сотрудника департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Документально подтверждено, что по поручению российского сотрудника спецслужб агент отслеживала запасные командные пункты и места временной дислокации Сил обороны в районе Павлограда.

Для сбора разведданных злоумышленница пешком обходила местность, скрытно фотографировала и отмечала на Google-картах объекты, которые, по ее мнению, использовали украинские защитники.

Кроме того, агентка отслеживала места парковки автомобилей украинских военных, что в дальнейшем позволило бы врагу планировать теракты.

Фигурантка пыталась скрыть свою работу на пользу РФ и использовала для этого вымышленный никнейм.

Но это ей не помогло. Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку на начальном этапе ее разведывательной деятельности, поэтапно задокументировали преступления и задержали по месту жительства.

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности пунктов базирования и маршрутов передвижения Сил обороны.

Как выяснило расследование, женщина попала в поле зрения рашистов, когда искала "быстрые" заработки в Telegram-каналах.

Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене.

Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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