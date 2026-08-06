РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17868 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков
1 016 14

СБУ задержала агента военной контрразведки ФСБ, которая шпионила для врага в Днепропетровской области

СБУ задержала агентку военной контрразведки ФСБ

Служба безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Злоумышленница координировала ракетно-дроновые атаки РФ по Павлоградскому району.

По данным киберэкспертов и следователей СБУ, фигуранткой оказалась завербованная врагом местная жительница, которая за деньги выполняла задания сотрудника департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Документально подтверждено, что по поручению российского сотрудника спецслужб агент отслеживала запасные командные пункты и места временной дислокации Сил обороны в районе Павлограда.

Для сбора разведданных злоумышленница пешком обходила местность, скрытно фотографировала и отмечала на Google-картах объекты, которые, по ее мнению, использовали украинские защитники.

Кроме того, агентка отслеживала места парковки автомобилей украинских военных, что в дальнейшем позволило бы врагу планировать теракты.

Фигурантка пыталась скрыть свою работу на пользу РФ и использовала для этого вымышленный никнейм.

Но это ей не помогло. Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку на начальном этапе ее разведывательной деятельности, поэтапно задокументировали преступления и задержали по месту жительства.

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности пунктов базирования и маршрутов передвижения Сил обороны.

Как выяснило расследование, женщина попала в поле зрения рашистов, когда искала "быстрые" заработки в Telegram-каналах.

Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене.

Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите: ФСБ заявила о якобы причастности СБУ к попытке поджога военкомата в Калужской области, - российские СМИ. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (21334) ФСБ (2010) шпионаж (1569) Днепропетровская область (5588)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Але ж військова контрозвідка ФСБ займається пошуком ворогів на території расії. Чи я щось не розумію?
показать весь комментарий
06.08.2026 10:28 Ответить
+1
За російським законодавством військова контррозвідка ФСБ діє в інтересах Російської Федерації та забезпечує контррозвідувальний захист: Збройних сил РФ; інших військових формувань Росії; військових об'єктів та організацій, пов'язаних з обороною.
Фактично її співробітники працюють: на міжнародно визнаній території Російської Федерації; на територіях України, які перебувають під російською окупацією, де вони здійснюють контррозвідувальне забезпечення російських військ. Україна та переважна більшість держав світу не визнають ці території частиною Росії. Це стосується, зокрема, окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, анексію якого Росією міжнародне співтовариство також не визнає.
показать весь комментарий
06.08.2026 10:33 Ответить
+1
Ще раз контррозвідка будь-якої країни завжди працює на території своєї державі. На чужій території працює розвідка. Що незрозуміло?
показать весь комментарий
06.08.2026 10:50 Ответить

Загрузка...

 
 