СБУ задержала агента военной контрразведки ФСБ, которая шпионила для врага в Днепропетровской области
Служба безопасности задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Злоумышленница координировала ракетно-дроновые атаки РФ по Павлоградскому району.
По данным киберэкспертов и следователей СБУ, фигуранткой оказалась завербованная врагом местная жительница, которая за деньги выполняла задания сотрудника департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Документально подтверждено, что по поручению российского сотрудника спецслужб агент отслеживала запасные командные пункты и места временной дислокации Сил обороны в районе Павлограда.
Для сбора разведданных злоумышленница пешком обходила местность, скрытно фотографировала и отмечала на Google-картах объекты, которые, по ее мнению, использовали украинские защитники.
Кроме того, агентка отслеживала места парковки автомобилей украинских военных, что в дальнейшем позволило бы врагу планировать теракты.
Фигурантка пыталась скрыть свою работу на пользу РФ и использовала для этого вымышленный никнейм.
Но это ей не помогло. Киберспециалисты СБУ разоблачили агентку на начальном этапе ее разведывательной деятельности, поэтапно задокументировали преступления и задержали по месту жительства.
Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности пунктов базирования и маршрутов передвижения Сил обороны.
Как выяснило расследование, женщина попала в поле зрения рашистов, когда искала "быстрые" заработки в Telegram-каналах.
Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене.
Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фактично її співробітники працюють: на міжнародно визнаній території Російської Федерації; на територіях України, які перебувають під російською окупацією, де вони здійснюють контррозвідувальне забезпечення російських військ. Україна та переважна більшість держав світу не визнають ці території частиною Росії. Це стосується, зокрема, окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, анексію якого Росією міжнародне співтовариство також не визнає.