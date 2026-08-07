РФ атакует Украину вечером 7 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 7 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:09 — сообщается о движении вражеских беспилотников:

Реактивные БПЛА на юге Сумской области, курс западный.

БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.

В 20:17 — реактивные БПЛА в акватории Черного моря, курсом на юг Одесской области.

В 20:29 — реактивный БПЛА на юге Черниговской области, курс на Киевскую область. Реактивный БПЛА мимо Арциза в Одесской области, курс северный.

В 20:34 — БПЛА в Сумской области.

Обновленная информация

В 21:29 – Воздушные силы сообщают:

Реактивный БпЛА мимо Арциза на Одесщине, курс северный.

БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.

Обновленная информация

В 21:54 – БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Павлоград.

В 22:29 – БпЛА на Запорожье с юга.

В 22:38 – КАБы на Запорожскую область и Донетчину.

В 22:42 – БпЛА на севере от Херсона, курс на Николаевщину.

В 22:46 – реактивные БпЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесщины/Николаевщины.

В 22:48 – БпЛА к югу от Сум, курс на запад.

В 22:50 – БпЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

Обновленная информация

В 23:24 – группа БпЛА в районе н.п. Лебедин в Сумской области, курс южный.

В 23:31 – БпЛА на н.п. Бурынь, курс на юг.

В 23:34 – БпЛА в северо-западной части Херсонщины, курс на Днепропетровщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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