РФ атакует Украину вечером 7 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 7 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:09 — сообщается о движении вражеских беспилотников:
- Реактивные БПЛА на юге Сумской области, курс западный.
- БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.
В 20:17 — реактивные БПЛА в акватории Черного моря, курсом на юг Одесской области.
В 20:29 — реактивный БПЛА на юге Черниговской области, курс на Киевскую область. Реактивный БПЛА мимо Арциза в Одесской области, курс северный.
В 20:34 — БПЛА в Сумской области.
Обновленная информация
В 21:29 – Воздушные силы сообщают:
- Реактивный БпЛА мимо Арциза на Одесщине, курс северный.
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
Обновленная информация
В 21:54 – БпЛА на Днепропетровщине, курсом на Павлоград.
В 22:29 – БпЛА на Запорожье с юга.
В 22:38 – КАБы на Запорожскую область и Донетчину.
В 22:42 – БпЛА на севере от Херсона, курс на Николаевщину.
В 22:46 – реактивные БпЛА в акватории Черного моря, в направлении Одесщины/Николаевщины.
В 22:48 – БпЛА к югу от Сум, курс на запад.
В 22:50 – БпЛА к востоку от Запорожья, курс на север.
Обновленная информация
В 23:24 – группа БпЛА в районе н.п. Лебедин в Сумской области, курс южный.
В 23:31 – БпЛА на н.п. Бурынь, курс на юг.
В 23:34 – БпЛА в северо-западной части Херсонщины, курс на Днепропетровщину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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