РФ атакує Україну в ніч на 8 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 7 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:09 - Повідомляється про рух ворожих безпілотників:
- Реактивні БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.
- БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північно-західний.
О 20:17 - Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.
О 20:29 - Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину. Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.
О 20:34 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:29 - Повітряні сили повідомляють:
- Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.
- БпЛА на сході Харківщини, курс західний.
Оновлена інформація
О 21:54 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.
О 22:29 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 22:38 - КАБи на Запорізьку область та Донеччину.
О 22:42 - БпЛА на півночі від Херсона, курс на Миколаївщину.
О 22:46 - Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини/Миколаївщини.
О 22:48 - БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.
О 22:50 - БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.
Оновлена інформація
О 23:24 - Група БпЛА в районі н.п. Лебедин на Сумщині, курс південний.
О 23:31 - БпЛА на н.п. Буринь, курс на південь.
О 23:34 - БпЛА у північно-західній частині Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 23:40 - БпЛА на н.п. Дубовязівка на Сумщині, курс на Чернігівщину.
О 23:45 - БпЛА на сході Чернігівщини курс на н.п. Ічня.
О 23:56 - Курс на н.п. Дігтярі та Мала Дівиця.
О 23:58 - БпЛА на на Одещину з Чорного моря, курсом на Овідіополь.
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід( в напрямку Київщини), - повідомлялося о 00:10.
БпЛА на півночі Київщини, курс на Велику Димерку, - повідомлялося о 00:29.
Київ - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:30.
БпЛА курсом на Київ з півночі. БпЛА в напрямку Дніпра з півдня, - повідомлялося о 00:36.
БпЛА на Херсон з півдня, - повідомлялося о 00:38.
БпЛА на Дніпро та Київ, перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 00:42.
БпЛА на Бровари, - повідомлялося о 00:44.
БпЛА на сході Чернігівщини, курс на захід. КАБи на Сумщину, - повідомлялося о 00:53.
БпЛА в районі н.п. Карнаухівка на Дніпропетровщині, - повідомлялося о 00:57.
БпЛА на півночі Чернігівщини, на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:10.
БпЛА на Одещину з Чорного моря! БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь, - повідомлялося о 01:19.
БпЛА на сході Чернігівщини та півдні Сумщини, на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:41.
О 01:52 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.
- БпЛА на Одещину з Чорного моря!
- БпЛА на сході Чернігівщини, на південно-західний напрямок.
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 02:01.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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