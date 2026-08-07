РФ атакує Україну в ніч на 8 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 7 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:09 - Повідомляється про рух ворожих безпілотників:

Реактивні БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.

БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північно-західний.

О 20:17 - Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на південь Одещини.

О 20:29 - Реактивний БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину. Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.

О 20:34 - КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:29 - Повітряні сили повідомляють:

Реактивний БпЛА повз Арциз на Одещині, курс північний.

БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

Оновлена інформація

О 21:54 - БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград.

О 22:29 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 22:38 - КАБи на Запорізьку область та Донеччину.

О 22:42 - БпЛА на півночі від Херсона, курс на Миколаївщину.

О 22:46 - Реактивні БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одещини/Миколаївщини.

О 22:48 - БпЛА на півдні від Сум, курс на захід.

О 22:50 - БпЛА на сході від Запоріжжя, курс на північ.

Оновлена інформація

О 23:24 - Група БпЛА в районі н.п. Лебедин на Сумщині, курс південний.

О 23:31 - БпЛА на н.п. Буринь, курс на південь.

О 23:34 - БпЛА у північно-західній частині Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 23:40 - БпЛА на н.п. Дубовязівка на Сумщині, курс на Чернігівщину.

О 23:45 - БпЛА на сході Чернігівщини курс на н.п. Ічня.

О 23:56 - Курс на н.п. Дігтярі та Мала Дівиця.

О 23:58 - БпЛА на на Одещину з Чорного моря, курсом на Овідіополь.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на захід( в напрямку Київщини), - повідомлялося о 00:10.

БпЛА на півночі Київщини, курс на Велику Димерку, - повідомлялося о 00:29.

Київ - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 00:30.

БпЛА курсом на Київ з півночі. БпЛА в напрямку Дніпра з півдня, - повідомлялося о 00:36.

БпЛА на Херсон з півдня, - повідомлялося о 00:38.

БпЛА на Дніпро та Київ, перебувайте у безпечних місцях, - повідомлялося о 00:42.

БпЛА на Бровари, - повідомлялося о 00:44.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс на захід. КАБи на Сумщину, - повідомлялося о 00:53.

БпЛА в районі н.п. Карнаухівка на Дніпропетровщині, - повідомлялося о 00:57.

БпЛА на півночі Чернігівщини, на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:10.

БпЛА на Одещину з Чорного моря! БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь, - повідомлялося о 01:19.

БпЛА на сході Чернігівщини та півдні Сумщини, на південно-західний напрямок, - повідомлялося о 01:41.

О 01:52 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.

БпЛА на Одещину з Чорного моря!

БпЛА на сході Чернігівщини, на південно-західний напрямок.

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 02:01.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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