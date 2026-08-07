Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: поранені чотири медпрацівниці

Російські війська атакували дроном територію однієї з лікарень у Херсоні, внаслідок чого постраждали четверо медичних працівниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації в Телеграмі.

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Удар по лікарні в центрі міста

За інформацією МВА, атака сталася близько 18:20 у середмісті. Ворожий дрон влучив по території медичного закладу.

Унаслідок удару постраждали чотири жінки — працівниці лікарні віком 53, 56, 65 та 67 років.

"Російські окупанти атакували з дрона територію лікарні, внаслідок чого постраждали четверо медичних працівниць", — зазначили в адміністрації.

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Стан постраждалих

Медики дістали мінно-вибухові травми та контузії. Усім надали необхідну допомогу.

Після огляду лікарів постраждалі продовжать лікування амбулаторно. Їхній стан оцінюють як стабільний.

Водночас у Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 32 людини, серед них є дитина.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С": загинула людина, ще п’ятеро поранені.

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