Російський дрон атакував лікарню в Херсоні: поранені чотири медпрацівниці
Російські війська атакували дроном територію однієї з лікарень у Херсоні, внаслідок чого постраждали четверо медичних працівниць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації в Телеграмі.
Удар по лікарні в центрі міста
За інформацією МВА, атака сталася близько 18:20 у середмісті. Ворожий дрон влучив по території медичного закладу.
Унаслідок удару постраждали чотири жінки — працівниці лікарні віком 53, 56, 65 та 67 років.
"Російські окупанти атакували з дрона територію лікарні, внаслідок чого постраждали четверо медичних працівниць", — зазначили в адміністрації.
Стан постраждалих
Медики дістали мінно-вибухові травми та контузії. Усім надали необхідну допомогу.
Після огляду лікарів постраждалі продовжать лікування амбулаторно. Їхній стан оцінюють як стабільний.
Водночас у Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів поранення отримали 32 людини, серед них є дитина.
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