Враг атаковал шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбито 135 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 8 августа 2026 года войска РФ нанесли удар шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской области, а также 151 ударным БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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"Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение сбитых (обломков) в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется", — говорится в сообщении.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве — вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.

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