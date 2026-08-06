Пилоты Су-27 авиабомбами GBU-62 уничтожили узел связи оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО
Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли прицельный удар по узлу связи Сухопутных войск РФ в Бахмуте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точного попадания было уничтожено место базирования оккупантов вместе с личным составом, находившимся внутри.
Также после основного взрыва взорвался генератор, находившийся на территории объекта, что вызвало еще один мощный взрыв, который запечатлели на видео.
О боевых действиях украинской авиации рассказал один из пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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