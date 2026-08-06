Пилоты Су-27 авиабомбами GBU-62 уничтожили узел связи оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли прицельный удар по узлу связи Сухопутных войск РФ в Бахмуте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точного попадания было уничтожено место базирования оккупантов вместе с личным составом, находившимся внутри.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также после основного взрыва взорвался генератор, находившийся на территории объекта, что вызвало еще один мощный взрыв, который запечатлели на видео.

О боевых действиях украинской авиации рассказал один из пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские пилоты на истребителях Су-27 двумя ударами GBU ликвидировали пункт управления операторами БПЛА РФ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист снял на видео неудачные попытки сбить дроны Hornet, которые в итоге врезались в технику оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО