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Украинские пилоты на истребителях Су-27 двумя ударами GBU ликвидировали пункт управления операторов БПЛА РФ

Украинская авиация нанесла точные удары по пунктам управления российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, два прицельных поражения авиабомбами GBU нанесли пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины.

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В результате точных ударов места дислокации российских операторов БПЛА были полностью уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.

Видеозапись обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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