Пограничники 4-го отряда сорвали штурм оккупантов на Вовчанском направлении, уничтожив 5 штурмовых групп еще до начала атаки. ВИДЕО

Пограничники комендатуры 4-го пограничного отряда сорвали подготовку российского штурма на Волчанском направлении, нанеся противнику значительные потери ееё до начала атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вблизи населенного пункта Артельное операторы ударных дронов уничтожили 5 штурмовых групп оккупантов, которые накапливали силы для дальнейших наступательных действий.

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Помимо личного состава противника, украинские пограничники уничтожили девять укрытий, два склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и квадроцикл, который использовался для обеспечения российских подразделений.

По словам военных, все эти ресурсы российские оккупанты накапливали для проведения новых штурмов, однако благодаря работе украинских дроноводов их планы были сорваны еще до начала атаки.

Видео боевых действий обнародовано Государственной пограничной службой Украины.

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