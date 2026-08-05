Рашист из эвакуационной группы жалуется на большое количество тел ликвидированных соратников: "Это п#здец. Таких здесь много". ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых рашист из эвакуационной группы снимает тела убитых соратников, которые они пытаются эвакуировать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный также добавляет, что таких мертвых оккупантов на этом участке много.
На кадрах видно тело одного из захватчиков, которое невозможно опознать. При этом рашист из эвакуационной группы жалуется, что работы по эвакуации погибших будет много.
"Это п#здец. Таких здесь много", - ноет оккупант.
Внимание! Ненормативная лексика!
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль