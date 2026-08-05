Оккупант размахивал флагом РФ и привлек внимание пилотов 429-й бригады "Ахиллес", которые его ликвидировали. ВИДЕО
На Гуляйпольском направлении операторы ударных дронов 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" сорвали очередную попытку оккупантов снять пропагандистское видео с установкой российского флага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили российского военного, который по приказу командования пытался установить флаг РФ на позиции для последующей съемки пропагандистских материалов.
После появления украинского дрона оккупант начал активно размахивать флагом, фактически сам привлекая к себе внимание операторов. Вскоре ударный FPV-дрон поразил и уничтожил цель, сорвав очередную пропагандистскую акцию противника.
Видео обнародовали военнослужащие 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".
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