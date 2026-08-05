Оккупант размахивал флагом РФ и привлек внимание пилотов 429-й бригады "Ахиллес", которые его ликвидировали. ВИДЕО

На Гуляйпольском направлении операторы ударных дронов 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" сорвали очередную попытку оккупантов снять пропагандистское видео с установкой российского флага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили российского военного, который по приказу командования пытался установить флаг РФ на позиции для последующей съемки пропагандистских материалов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После появления украинского дрона оккупант начал активно размахивать флагом, фактически сам привлекая к себе внимание операторов. Вскоре ударный FPV-дрон поразил и уничтожил цель, сорвав очередную пропагандистскую акцию противника.

Видео обнародовали военнослужащие 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 414-й бригады "Птицы Мадяра" ликвидировали спящего оккупанта в зарослях. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Феникса" уничтожили танк, артиллерию, бронетехнику и логистику оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО