Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали спящего оккупанта в зарослях. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили рашиста, который укрылся "отдохнуть" в зарослях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования пилоты своевременно обнаружили движение противника, после чего направили к цели ударный беспилотник.
На обнародованных кадрах видно, что в момент подлета FPV-дрона спящий оккупант даже не заметил опасности, а меткий удар беспилотника мгновенно ликвидировал захватчика.
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