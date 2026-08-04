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Пилоты 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали спящего оккупанта в зарослях. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожили рашиста, который укрылся "отдохнуть" в зарослях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого патрулирования пилоты своевременно обнаружили движение противника, после чего направили к цели ударный беспилотник.

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На обнародованных кадрах видно, что в момент подлета FPV-дрона спящий оккупант даже не заметил опасности, а меткий удар беспилотника мгновенно ликвидировал захватчика.

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