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Пилоты 118-й ОБрТрО за ночь уничтожили 16 российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Тейваз" 118-й отдельной бригады территориальной обороны продолжают эффективно защищать украинское небо, уничтожая российские беспилотники во время ночных атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одну ночь операторы подразделения перехватили и уничтожили 16 вражеских БПЛА, применив дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

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Среди уничтоженных целей:

  • 5 БПЛА "Шахед";
  • 6 БПЛА "Гербера";
  • 3 БПЛА "Ланцет";
  • 1 БПЛА Zala.

На обнародованных кадрах видно, как во время массированной атаки противника бойцы систематически выявляли воздушные цели и успешно уничтожали их еще на маршрутах полета.

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