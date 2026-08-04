Пилоты 118-й ОБрТрО за ночь уничтожили 16 российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Тейваз" 118-й отдельной бригады территориальной обороны продолжают эффективно защищать украинское небо, уничтожая российские беспилотники во время ночных атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за одну ночь операторы подразделения перехватили и уничтожили 16 вражеских БПЛА, применив дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
Среди уничтоженных целей:
- 5 БПЛА "Шахед";
- 6 БПЛА "Гербера";
- 3 БПЛА "Ланцет";
- 1 БПЛА Zala.
На обнародованных кадрах видно, как во время массированной атаки противника бойцы систематически выявляли воздушные цели и успешно уничтожали их еще на маршрутах полета.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль