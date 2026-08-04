Пілоти 118-ї ОБрТрО за ніч знищили 16 російських БпЛА дронами-перехоплювачами STING. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Тейваз" 118-ї окремої бригади територіальної оборони продовжують результативно захищати українське небо, знищуючи російські безпілотники під час нічних атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну ніч оператори підрозділу перехопили та знищили 16 ворожих БпЛА, застосувавши дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
Серед знищених цілей:
- 5 БпЛА "Шахед";
- 6 БпЛА "Гербера";
- 3 БпЛА "Ланцет";
- 1 БпЛА Zala.
На оприлюднених кадрах видно, як під час масованої атаки противника бійці системно виявляли повітряні цілі та успішно знищували їх ще на маршрутах польоту.
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