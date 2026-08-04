Пілоти "Фенікса" знищили танк, артилерію, бронетехніку та логістику окупантів на Лиманському напрямку.. ВIДЕО
Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали серії результативних ударів по російській техніці та живій силі на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські пілоти знищили кілька одиниць артилерії, танк, бронетехніку, а також ліквідували особовий склад противника.
Окрім ураження важкої техніки, дронарі системно нищили ворожу логістику, зокрема мотоцикли та квадроцикли, які окупанти використовували для підвезення особового складу й боєприпасів
Відео знищення російської техніки опублікували в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
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