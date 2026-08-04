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Український FPV-дрон ліквідував голого рашиста, якого вибухом під час "сонячних ванн" відкинуло у водойму. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український FPV-дрон уразив голого російського окупанта, який вирішив "позасмагати".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання пілот одного з українських підрозділів помітив загарбника та одразу спрямував ударний безпілотник на ціль.

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Унаслідок точного влучання "сонячні ванни" окупанта завершилися ліквідацією. Вибуховою хвилею тіло загарбника відкинуло на кілька метрів, після чого його закинуло у водойму.

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