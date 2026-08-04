Український FPV-дрон ліквідував голого рашиста, якого вибухом під час "сонячних ванн" відкинуло у водойму. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український FPV-дрон уразив голого російського окупанта, який вирішив "позасмагати".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового патрулювання пілот одного з українських підрозділів помітив загарбника та одразу спрямував ударний безпілотник на ціль.
Унаслідок точного влучання "сонячні ванни" окупанта завершилися ліквідацією. Вибуховою хвилею тіло загарбника відкинуло на кілька метрів, після чого його закинуло у водойму.
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