Бійці 6-го полку ССО Rangers підійшли до окупантів на відстань одного метра, розгромили позицію та взяли двох у полон. ВIДЕО
Оператори групи спеціального призначення 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers провели результативний вогневий наліт на позиції російських окупантів на одному з операційних напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час виконання бойового завдання спецпризначенці приховано наблизилися до позицій противника на відстань близько одного метра, після чого розпочали штурмові дії.
У результаті операції 4 окупантів було ліквідовано, ще 2 - взято в полон. Крім того, українські бійці здобули документи, засоби зв'язку та інші цінні розвідувальні матеріали противника.
За словами військових, росіяни зрозуміли, що поруч перебувають оператори ССО, лише після команди не рухатися.
Відео спецоперації було оприлюднено у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.
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