Дронарі Lasar’s Group НГУ розтрощили російський БМ-27 "Ураган", спричинивши потужну детонацію на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Оператори ударних дронів Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган" на Новопавлівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники заздалегідь встановили район, де окупанти розгорнули вогневі рубежі РСЗВ, після чого екіпажі ударних безпілотників вийшли на ціль і завдали точних ударів.

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Російський БМ-27 "Ураган" був повністю заряджений і рухався на позицію для відкриття вогню. Після двох влучань дронів бойова машина загорілася, а боєкомплект почав детонувати.

На оприлюднених кадрах видно, як під час вибухів реактивні снаряди майже горизонтально вилітають із пускових напрямних, оскільки екіпаж не встиг розгорнути установку для стрільби.

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