Оператори 151-ї ОМБр знищили одну з небагатьох новітніх російських САУ 2С44 "Гиацинт-К". ВIДЕО

Оператори дронів 151-ї окремої механізованої бригади знищили на Куп'янському напрямку новітню російську колісну самохідну артилерійську установку 2С44 "Гиацинт-К".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця бойова машина стала лише другою підтвердженою знищеною САУ цього типу за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Деталі про САУ "Гиацинт-К"

2С44 "Гиацинт-К" - новітня 152-мм самохідна артилерійська установка, створена на чотиривісному колісному шасі БАЗ-6010-027 (8×8). Вона є адаптацією буксируваної гармати 2А36 "Гиацинт-Б" на колісну платформу за аналогією із САУ 2С43 "Мальва".

За заявленими характеристиками установка здатна вести вогонь стандартними осколково-фугасними снарядами на дальність до 30,5 км, а активно-реактивними - до 33,1 км. Завдяки колісному шасі бойова машина може розвивати швидкість до 80 км/год.

Відео знищення новітньої російської САУ оприлюднили військовослужбовці 151-ї окремої механізованої бригади.

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