Операторы 151-й ОМБр уничтожили одну из немногих новейших российских САУ 2С44 "Гиацинт-К". ВИДЕО

Операторы дронов 151-й отдельной механизированной бригады уничтожили на Купянском направлении новейшую российскую колесную самоходную артиллерийскую установку 2С44 "Гиацинт-К".

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта боевая машина стала лишь второй подтвержденной уничтоженной САУ этого типа за всё время полномасштабного вторжения России в Украину.

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Подробности о САУ "Гиацинт-К"

2С44 "Гиацинт-К" — новейшая 152-мм самоходная артиллерийская установка, созданная на четырехосном колесном шасси БАЗ-6010-027 (8×8). Она представляет собой адаптацию буксируемого орудия 2А36 "Гиацинт-Б" на колесную платформу по аналогии с САУ 2С43 "Мальва".

По заявленным характеристикам установка способна вести огонь стандартными осколочно-фугасными снарядами на дальность до 30,5 км, а активно-реактивными — до 33,1 км. Благодаря колесному шасси боевая машина может развивать скорость до 80 км/ч.

Видео уничтожения новейшей российской САУ обнародовали военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады.

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