Пилоты 105-й ОБрТрО за 30 секунд сорвали попытку оккупантов установить с помощью дрона флаг над Великой Писаревкой. ВИДЕО

Операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны сорвали попытку российских оккупантов установить флаг в Великой Писаревке в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне пытались с помощью беспилотника доставить флаг так называемых воздушно-десантных войск РФ на одну из многоэтажек населенного пункта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Однако замысел оккупантов провалился. Уже через считанные секунды украинские операторы ударных дронов обнаружили воздушную цель и уничтожили как российский флаг, так и беспилотник, который его транспортировал.

На обнародованных кадрах видно, что пилот Сил обороны за 30 секунд выполнил боевую задачу и уничтожил цели противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Серия ударов БПЛА бригады "Форпост" по складу техники и боеприпасов оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники 4-го отряда за июль ликвидировали почти 200 оккупантов и уничтожили сотни единиц техники РФ. ВИДЕО