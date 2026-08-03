Пилоты 105-й ОБрТрО за 30 секунд сорвали попытку оккупантов установить с помощью дрона флаг над Великой Писаревкой. ВИДЕО
Операторы дронов 105-й отдельной бригады территориальной обороны сорвали попытку российских оккупантов установить флаг в Великой Писаревке в Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне пытались с помощью беспилотника доставить флаг так называемых воздушно-десантных войск РФ на одну из многоэтажек населенного пункта.
Однако замысел оккупантов провалился. Уже через считанные секунды украинские операторы ударных дронов обнаружили воздушную цель и уничтожили как российский флаг, так и беспилотник, который его транспортировал.
На обнародованных кадрах видно, что пилот Сил обороны за 30 секунд выполнил боевую задачу и уничтожил цели противника.
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