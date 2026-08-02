Пограничники 4-го отряда за июль ликвидировали почти 200 оккупантов и уничтожили сотни единиц техники РФ. ВИДЕО
Пограничная комендатура быстрого реагирования 4-го пограничного отряда и подразделение беспилотных систем "Стрикс" подвели итоги боевой деятельности за июль на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за месяц украинские защитники ликвидировали и поразили почти 200 российских оккупантов, а также уничтожили сотни единиц вражеской техники, вооружения и военного снаряжения.
По данным бойцов, в течение июля было ликвидировано 110 оккупантов, еще 40 ранено, а 9 взято в плен. Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка, боевая бронированная машина, 5 автомобилей, 3 мотоцикла, 69 беспилотников, 16 укрытий, антенна связи и наземный роботизированный комплекс.
Подразделение беспилотных систем "Стрикс" за этот же период ликвидировало 10 российских военных и ранило ещё 29. Также операторы дронов уничтожили 3 орудия, 15 пунктов запуска вражеских БПЛА, 134 беспилотника, 65 автомобилей, 12 антенн связи, 17 средств радиоэлектронной борьбы, 47 укрытий и 15 складов боеприпасов.
Видео с результатами боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
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