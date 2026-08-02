Дронщики "DESTRUCTION TEAM" разгромили технику, РЭБ, БПЛА и пехоту оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения "DESTRUCTION TEAM" нанесли серию результативных ударов по технике, средствам связи и живой силе российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов украинские пилоты поразили бронетехнику, антенны радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, средства управления беспилотниками, вражеский БПЛА типа "Ждун", а также укрытия противника.

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Кроме того, аэроразведка обнаружила скопление личного состава российских войск, по которому были нанесены удары ударными беспилотниками.

Видео поражений украинские защитники опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.

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