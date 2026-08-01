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Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
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Пилоты "Феникса" сожгли замаскированный бензовоз оккупантов под Мелитополем

Украинские операторы дронов уничтожили замаскированный российский бензовоз в районе временно оккупированного Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской логистике нанесли пилоты пограничного подразделения "Феникс" во время боевых вылетов.

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На обнародованных кадрах видно, что транспортное средство снаружи выглядело как обычный грузовик. Однако аэроразведка установила, что под маскировкой российские оккупанты скрыли бензовоз, который использовался для обеспечения военной логистики.

В результате точного удара беспилотника грузовик вместе с запасами топлива загорелся. 

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Автор: 

Мелитополь (638) уничтожение (10444) Запорожская область (4732) ВСУ (8202) логистика (169) дроны (7814) Мелитопольский район (37)
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Топ комментарии
+3
Епічно! Молодці!
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01.08.2026 15:35 Ответить
+2
Кацапам пи*да
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01.08.2026 15:25 Ответить
+2
А у кацапів є "безпілотні вантажівки"?
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01.08.2026 15:41 Ответить

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