Пилоты "Феникса" сожгли замаскированный бензовоз оккупантов под Мелитополем

Украинские операторы дронов уничтожили замаскированный российский бензовоз в районе временно оккупированного Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской логистике нанесли пилоты пограничного подразделения "Феникс" во время боевых вылетов.

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На обнародованных кадрах видно, что транспортное средство снаружи выглядело как обычный грузовик. Однако аэроразведка установила, что под маскировкой российские оккупанты скрыли бензовоз, который использовался для обеспечения военной логистики.

В результате точного удара беспилотника грузовик вместе с запасами топлива загорелся.

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