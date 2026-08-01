Пілоти "Фенікса" спалили замаскований бензовоз окупантів біля Мелітополя. ВIДЕО
Українські оператори дронів знищили замаскований російський бензовоз у районі тимчасово окупованого Мелітополя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару по ворожій логістиці завдали пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" під час бойових вильотів.
На оприлюднених кадрах видно, що транспортний засіб зовні виглядав як звичайна вантажівка. Однак аеророзвідка встановила, що під маскуванням російські окупанти приховали бензовоз, який використовувався для забезпечення військової логістики.
Унаслідок точного удару безпілотника вантажівка разом із запасами пального спалахнула.
Топ коментарі
+2 Sergii #613470
показати весь коментар01.08.2026 15:25 Відповісти Посилання
+2 Надежда Рогова
показати весь коментар01.08.2026 15:35 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар01.08.2026 15:41 Відповісти Посилання
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