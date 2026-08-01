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Новини Відео Знищення російської техніки Удари по логістиці РФ
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Пілоти "Фенікса" спалили замаскований бензовоз окупантів біля Мелітополя. ВIДЕО

Українські оператори дронів знищили замаскований російський бензовоз у районі тимчасово окупованого Мелітополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару по ворожій логістиці завдали пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" під час бойових вильотів.

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На оприлюднених кадрах видно, що транспортний засіб зовні виглядав як звичайна вантажівка. Однак аеророзвідка встановила, що під маскуванням російські окупанти приховали бензовоз, який використовувався для забезпечення військової логістики.

Унаслідок точного удару безпілотника вантажівка разом із запасами пального спалахнула. 

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Автор: 

Мелітополь (778) знищення (10754) Запорізька область (5112) ЗСУ (8915) логістика (189) дрони (8515) Мелітопольський район (37)
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Топ коментарі
+2
Кацапам пи*да
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01.08.2026 15:25 Відповісти
+2
Епічно! Молодці!
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01.08.2026 15:35 Відповісти
+2
А у кацапів є "безпілотні вантажівки"?
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01.08.2026 15:41 Відповісти

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