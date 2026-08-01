Дронари ГУР за ночь поразили ЗРГК "Панцирь-С1", катер "Сарган" и станцию управления БПЛА "Форпост"
Операторы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь с 29 на 30 июля успешно поразили три дорогостоящие цели российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях юга Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударами украинских дронов оказались зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной части Херсонской области, скоростной катер проекта 1100М "Сарган" в Керчи и наземная станция управления БПЛА "Форпост" в Евпатории.
По оценкам ГУР, ориентировочная стоимость зенитного комплекса "Панцирь-С1" составляет около $15 миллионов, а патрульного катера "Сарган" - около $6 миллионов. В целом только за одну ночь российские оккупанты понесли потери на сумму более $20 миллионов без учета стоимости станции управления БПЛА.
Видеозапись результатов боевых действий обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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