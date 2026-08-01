Трое рашистов на квадроцикле наехали на мину, после чего двое тащили раненого соратника обратно к прицепу

В сети появилась видеозапись, на которой трое российских оккупантов, двигаясь на квадроцикле, подорвались на украинской мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты наехали на одну из заранее установленных украинскими военными мин, в результате чего взрыв произошел прямо во время движения.

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На кадрах видно, как взрывная волна выбрасывает одного из оккупантов из транспортного средства на дорогу, а провизия разлетается во все стороны.

После взрыва двум российским военным пришлось вернуться за раненым товарищем и волочить его по земле к прицепу, чтобы продолжить движение.

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