Троє рашистів на квадроциклі наїхали на міну, після чого двоє тягнули пораненого поплічника назад до причепа. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому троє російських окупантів під час руху на квадроциклі підірвалися на українській міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти наїхали на одну із завчасно встановлених українськими військовими мін, унаслідок чого вибух стався просто під час руху.
На кадрах видно, як вибуховою хвилею одного з окупантів викидає з транспорту на дорогу, а провізія розлітається в різні боки.
Після вибуху двом російським військовим довелося повернутися за пораненим поплічником та волоком тягнути його по землі до причепа, щоб продовжити рух.
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