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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Троє рашистів на квадроциклі наїхали на міну, після чого двоє тягнули пораненого поплічника назад до причепа. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому троє російських окупантів під час руху на квадроциклі підірвалися на українській міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти наїхали на одну із завчасно встановлених українськими військовими мін, унаслідок чого вибух стався просто під час руху.

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На кадрах видно, як вибуховою хвилею одного з окупантів викидає з транспорту на дорогу, а провізія розлітається в різні боки.

Після вибуху двом російським військовим довелося повернутися за пораненим поплічником та волоком тягнути його по землі до причепа, щоб продовжити рух.

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армія рф (21999) знищення (10754) ЗСУ (8915) міна (475)
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Топ коментарі
+6
Якось гуйово вони наїхали
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01.08.2026 11:24 Відповісти
+4
Ідуть двоє кацапів. Уже "в крепком подпитии". Перший несе торбу з горілкою, другий - ящик з пивом. Той, що з горілкою, зашпортується, падає, і чується дзвін розбитої пляшки. З торби розтікається калюжа. Другий постояв-постояв, потім підняв ящик і "хрясь!", об дорогу...
- Ну, вот, бл*дь!!!..."Папили пивка", называется!...
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01.08.2026 12:06 Відповісти
+4
Ага!
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01.08.2026 12:10 Відповісти

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