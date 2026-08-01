Боєць 1129-го Білоцерківського полку із ПЗРК RBS 70 NG знищив ворожу повітряну ціль. ВIДЕО
Боєць 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу RBS 70 NG знищив ворожу повітряну ціль під час однієї з бойових операцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український зенітник виявив повітряну ціль, захопив її на супровід та точним пуском ракети уразив під час польоту.
На оприлюднених кадрах видно момент захоплення цілі, пуск ракети та її успішне ураження, після чого ворожий повітряний об'єкт вибухає у небі.
Детальніше про ПЗРК
RBS 70 NG - сучасна модифікація шведського переносного зенітного ракетного комплексу ближньої дії, розробленого компанією Saab. Комплекс оснащений цифровим прицілом, тепловізором і системою автоматичного супроводу цілі, а також здатний уражати повітряні об'єкти на дальності до 9 кілометрів.
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