Боєць 1129-го Білоцерківського полку із ПЗРК RBS 70 NG знищив ворожу повітряну ціль. ВIДЕО

Боєць 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу RBS 70 NG знищив ворожу повітряну ціль під час однієї з бойових операцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український зенітник виявив повітряну ціль, захопив її на супровід та точним пуском ракети уразив під час польоту.

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На оприлюднених кадрах видно момент захоплення цілі, пуск ракети та її успішне ураження, після чого ворожий повітряний об'єкт вибухає у небі.

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RBS 70 NG - сучасна модифікація шведського переносного зенітного ракетного комплексу ближньої дії, розробленого компанією Saab. Комплекс оснащений цифровим прицілом, тепловізором і системою автоматичного супроводу цілі, а також здатний уражати повітряні об'єкти на дальності до 9 кілометрів.

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