Прикордонники зірвали штурм біля Артільного, знищивши бронемобіль та 10 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники Харківського прикордонного загону зірвали чергову спробу штурму російських військ на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Артільного окупанти намагалися прорватися до позицій Сил оборони групою з 10 штурмовиків за підтримки бронемобіля. Українські військові вчасно виявили противника та завдали ударів ще на маршруті його висування.

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Унаслідок вогневого ураження було знищено як штурмову групу російських військових, так і бронемобіль, який забезпечував їхнє просування.

Відеозапис опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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