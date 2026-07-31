Прикордонники зірвали штурм біля Артільного, знищивши бронемобіль та 10 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники Харківського прикордонного загону зірвали чергову спробу штурму російських військ на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Артільного окупанти намагалися прорватися до позицій Сил оборони групою з 10 штурмовиків за підтримки бронемобіля. Українські військові вчасно виявили противника та завдали ударів ще на маршруті його висування.
Унаслідок вогневого ураження було знищено як штурмову групу російських військових, так і бронемобіль, який забезпечував їхнє просування.
Відеозапис опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
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