Екіпаж МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищив опорний пункт та склад боєприпасів окупантів у Комарі на Донеччині. ВIДЕО

Український екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил завдав удару по опорному пункту та складу боєприпасів російських військ у населеному пункті Комар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано високоточними авіабомбами GBU-39.

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Унаслідок точного влучання було уражено опорний пункт та склад боєприпасів, які окупанти використовували для забезпечення бойових дій на цьому напрямку.

Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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