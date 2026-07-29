Екіпаж МіГ-29 авіабомбами GBU-39 знищив опорний пункт та склад боєприпасів окупантів у Комарі на Донеччині. ВIДЕО
Український екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил завдав удару по опорному пункту та складу боєприпасів російських військ у населеному пункті Комар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано високоточними авіабомбами GBU-39.
Унаслідок точного влучання було уражено опорний пункт та склад боєприпасів, які окупанти використовували для забезпечення бойових дій на цьому напрямку.
Кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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