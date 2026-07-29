Экипаж МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов оккупантов в Комаре на Донетчине. ВИДЕО

Украинский экипаж истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил нанес удар по опорному пункту и складу боеприпасов российских войск в населенном пункте Комар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен высокоточными авиабомбами GBU-39.

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Вследствие точного попадания были поражены опорный пункт и склад боеприпасов, которые оккупанты использовали для обеспечения боевых действий на этом направлении.

Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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