Экипаж МиГ-29 авиабомбами GBU-39 уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов оккупантов в Комаре на Донетчине. ВИДЕО
Украинский экипаж истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил нанес удар по опорному пункту и складу боеприпасов российских войск в населенном пункте Комар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен высокоточными авиабомбами GBU-39.
Вследствие точного попадания были поражены опорный пункт и склад боеприпасов, которые оккупанты использовали для обеспечения боевых действий на этом направлении.
Кадрами поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль