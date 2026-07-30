Бійці полку "Скеля" ліквідували 10 окупантів, які намагалися пройти через kill-зону. ВIДЕО
Російське командування застосовує відчайдушну тактику, формуючи так звані "малі штурмові групи", кожна з яких складається лише з одного окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти безпілотників окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" знешкодили чергову серію таких поодиноких піхотинців, які намагалися просочитися через лінію бойового зіткнення.
Попри те, що ворог відправляє своїх військовослужбовців на смерть по одному в надії уникнути виявлення з повітря, українська аеророзвідка працює бездоганно. Оператори БпЛА методично вистежили та ліквідували кожного з десяти одиночних штурмовиків, перетворивши нову тактику окупантів на черговий конвеєр знищення сили ворога.
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