Бійці полку "Скеля" ліквідували 10 окупантів, які намагалися пройти через kill-зону. ВIДЕО

Російське командування застосовує відчайдушну тактику, формуючи так звані "малі штурмові групи", кожна з яких складається лише з одного окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти безпілотників окремого штурмового полку "СКЕЛЯ" знешкодили чергову серію таких поодиноких піхотинців, які намагалися просочитися через лінію бойового зіткнення.

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Попри те, що ворог відправляє своїх військовослужбовців на смерть по одному в надії уникнути виявлення з повітря, українська аеророзвідка працює бездоганно. Оператори БпЛА методично вистежили та ліквідували кожного з десяти одиночних штурмовиків, перетворивши нову тактику окупантів на черговий конвеєр знищення сили ворога.

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