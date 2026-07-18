Воїни полку "Скеля" заявили про зачистку в Костянтинівці: Місто знову під жовто-блакитним прапором. ВIДЕО

Бійці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Окремого 425-го штурмового полку "Скеля".

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Перші деталі

"Бійці полку СКЕЛЯ провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор. Місто під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження та більше інформації щодо зачистки міста наразі немає.

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