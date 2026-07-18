Воїни полку "Скеля" заявили про зачистку в Костянтинівці: Місто знову під жовто-блакитним прапором. ВIДЕО
Бійці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Окремого 425-го штурмового полку "Скеля".
Перші деталі
"Бійці полку СКЕЛЯ провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор. Місто під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження та більше інформації щодо зачистки міста наразі немає.
Топ коментарі
+16 Edward #619686
показати весь коментар18.07.2026 15:07 Відповісти Посилання
+11 Trevo Trow
показати весь коментар18.07.2026 15:10 Відповісти Посилання
+8 Мирон Боднар
показати весь коментар18.07.2026 15:14 Відповісти Посилання
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