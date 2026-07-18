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Воїни полку "Скеля" заявили про зачистку в Костянтинівці: Місто знову під жовто-блакитним прапором. ВIДЕО

Бійці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Окремого 425-го штурмового полку "Скеля".

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Перші деталі

"Бійці полку СКЕЛЯ провели зачистку в Костянтинівці та підняли український прапор. Місто під контролем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження та більше інформації щодо зачистки міста наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зайшов у Костянтинівку, зайняв частину міста і закріпився, - Бутусов

Автор: 

Донецька область (11524) Краматорський район (1358) Костянтинівка (616) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (108)
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Топ коментарі
+16
Бережіться, побратими! Кодло життями воїнів на нулі гасить пожежу, яка розгорілась в тилу.
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18.07.2026 15:07 Відповісти
+11
Ботоксний опариш знов обісрався, не добігши до валізки.
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18.07.2026 15:10 Відповісти
+8
Для гундосого Зє це НЕ МАЄ значення.
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18.07.2026 15:14 Відповісти

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