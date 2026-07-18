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Бойцы полка "Скала" заявили о зачистке в Константиновке: город снова под желто-голубым флагом. ВИДЕО

Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Отдельного 425-го штурмового полка "Скала".

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Первые подробности

"Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город находится под контролем ВСУ", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения и дополнительной информации о зачистке города пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг вошел в Константиновку, занял часть города и закрепился, — Бутусов

Автор: 

Донецкая область (12640) Краматорский район (1342) Константиновка (2018) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (107)
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Топ комментарии
+21
Бережіться, побратими! Кодло життями воїнів на нулі гасить пожежу, яка розгорілась в тилу.
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18.07.2026 15:07 Ответить
+13
Ботоксний опариш знов обісрався, не добігши до валізки.
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18.07.2026 15:10 Ответить
+8
Для гундосого Зє це НЕ МАЄ значення.
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18.07.2026 15:14 Ответить

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