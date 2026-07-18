Бойцы полка "Скала" заявили о зачистке в Константиновке: город снова под желто-голубым флагом. ВИДЕО

Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Отдельного 425-го штурмового полка "Скала".

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Первые подробности

"Бойцы полка "Скала" провели зачистку в Константиновке и подняли украинский флаг. Город находится под контролем ВСУ", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения и дополнительной информации о зачистке города пока нет.

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