У "Скелі" заявили, що співпрацюють із ДБР та зацікавлені у "викоріненні негативних явищ" у підрозділі

Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" заявило, що співпрацює з Державним бюро розслідувань та зацікавлене у "викоріненні негативних явищ" у підрозділі.

Про це йдеться у заяві полку, оприлюдненій у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Звернення "Скелі" до громадськості

"Останнім часом ми бачимо, що інформацію про негативні події, які мали місце у нашому підрозділі, намагаються використовувати у своїх, далеко не шляхетних цілях, як то представники політичних сил, громадські організації, блогери та деякі ЗМІ", - сказано в повідомленні.

З огляду на це у полку заявили, що їхня позиція безкомпромісна - "негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську".

"Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень", - наголошується у заяві.

Водночас у полку не заперечують існування "окремих проблем".

"Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні — встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону", - сказано в заяві.

Командування полку також нагадало, що "сьогодні підрозділ виконує завдання на одній із найбільш складній ділянці фронту, а всі хлопці злагоджені та вмотивовані".

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"Звертаємося до усіх, хто намагається спекулювати на негативі, який був в підрозділі: не заважайте нам робити свою роботу - нищити і проганяти ворога з нашої землі. Усі, хто хоче допомогти - будь-ласка - ставайте поруч і воюйте разом з нами. Як кажуть, не словом, а ділом", - закликали у полку.

У "Скелі" заявили, що наразі активно співпрацюють з Державним бюро розслідувань та надають слідству всю необхідну допомогу.

"Що стосується негативних явищ і розслідувань. Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним бюро розслідувань та надаємо слідству всю необхідну допомогу. Ми: командування, особовий склад полку - як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ. Паралельно проводяться і внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів, удосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців", - заявили у полку.

У "Скелі" також закликали не ототожнювати можливі протиправні дії окремих людей із тисячами військовослужбовців, які щодня захищають Україну.

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Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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