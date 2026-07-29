У "Скелі" заявили, що співпрацюють із ДБР та зацікавлені у "викоріненні негативних явищ" у підрозділі
Командування 425-го окремого штурмового полку "Скеля" заявило, що співпрацює з Державним бюро розслідувань та зацікавлене у "викоріненні негативних явищ" у підрозділі.
Про це йдеться у заяві полку, оприлюдненій у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Звернення "Скелі" до громадськості
"Останнім часом ми бачимо, що інформацію про негативні події, які мали місце у нашому підрозділі, намагаються використовувати у своїх, далеко не шляхетних цілях, як то представники політичних сил, громадські організації, блогери та деякі ЗМІ", - сказано в повідомленні.
З огляду на це у полку заявили, що їхня позиція безкомпромісна - "негативним проявам немає і не може бути місця в українському війську".
"Жодні бойові заслуги, звання чи посади не можуть виправдовувати приниження людської гідності, насильство або перевищення повноважень", - наголошується у заяві.
Водночас у полку не заперечують існування "окремих проблем".
"Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні — встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону", - сказано в заяві.
Командування полку також нагадало, що "сьогодні підрозділ виконує завдання на одній із найбільш складній ділянці фронту, а всі хлопці злагоджені та вмотивовані".
"Звертаємося до усіх, хто намагається спекулювати на негативі, який був в підрозділі: не заважайте нам робити свою роботу - нищити і проганяти ворога з нашої землі. Усі, хто хоче допомогти - будь-ласка - ставайте поруч і воюйте разом з нами. Як кажуть, не словом, а ділом", - закликали у полку.
У "Скелі" заявили, що наразі активно співпрацюють з Державним бюро розслідувань та надають слідству всю необхідну допомогу.
"Що стосується негативних явищ і розслідувань. Сьогодні ми активно співпрацюємо з Державним бюро розслідувань та надаємо слідству всю необхідну допомогу. Ми: командування, особовий склад полку - як ніхто більше зацікавлені у викоріненні негативних явищ. Паралельно проводяться і внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів усіх рівнів, удосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців", - заявили у полку.
У "Скелі" також закликали не ототожнювати можливі протиправні дії окремих людей із тисячами військовослужбовців, які щодня захищають Україну.
Звинувачення проти "Скелі"
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
- Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.
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