Решетилова очікує від нового командування ЗСУ реакції на ситуацію у полку "Скеля"

Фото: Суспільне

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що після зміни головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони очікує реакції від нових очільників на ситуацію у штурмовому полку "Скеля".

Про це вона сказала в ефірі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Військова омбудсманка очікує реакції нового керівництва ЗСУ та МО

Решетилова вважає, що рішення щодо подальшої долі полку має ухвалювати нове командування після аналізу ситуації.

Вона зазначила, що Офіс військового омбудсмана виявив там факти ймовірної причетності певних військових до правопорушень.

"По деяких з них уже є реалізації, затримані військовослужбовці. Нами встановлено, що вони були причетні до вчинення правопорушень. Ще частина цих військовослужбовців, я думаю, буде заарештована. І буде далі тривати слідство",- сказала військова омбудсменка.

Решетилова додала, що якби "державна система, включно з правоохоронними органами, діяла швидше, то можна було попередити багато трагедій".

Читайте також: Перевірка полку "Скеля" щодо знущань триває, відкрито одне кримінальне провадження, - Лубінець

Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

Читайте також: За пів року реформа ТЦК "не просунулася навіть на пів кроку", - військова омбудсманка Решетилова