За пів року реформа ТЦК "не просунулася навіть на пів кроку", - військова омбудсманка Решетилова

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що за останні пів року реформа ТЦК та СП, яку анонсувало Міноборони, "не просунулася навіть на пів кроку".

Про це вона сказала в етері "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Незмінні презентації замість реального руху

Решетилова розповіла, що представники її Офісу брали безпосередню участь у регулярних робочих нарадах із колишньою командою Міністерства оборони, починаючи з лютого 2026 року, однак процес зупинився на етапі обговорень:

"Ми чули презентації протягом... здається, що вперше я прийшла до команди міністра десь у лютому, і ми бачили презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу щодо цієї реформи... І кожен раз ми чули одне й те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність... але це факт: за пів року не просунулися у реформі мобілізації навіть на пів кроку", — заявила вона.

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За її словами, Офіс військового омбудсмана бачив повне ціннісне взаєморозуміння з попереднім керівництвом, проте організація самих процесів виявилася повністю проваленою.

Вона розповіла, що її Офіс подавав пропозиції щодо реформи Федорову та ексочільнику уряду Денису Шмигалю, однак за цей час "не побачили жодних дієвих рухів, окрім декларативних заяв".

Хаос у системі "Оберіг"

Серед системних збоїв омбудсманка окремо виділила роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Через відсутність належної синхронізації баз даних виникають масові помилки та викривлення реальної картини:

У системі зберігається великий масив дубльованих даних;

За її оцінкою, близько 20% записів у реєстрі стосуються громадян, які вже служать у війську.

Решетилова наголосила, що для повноцінного перезавантаження системи ТЦК недостатньо лише відомчих наказів — необхідна тісна координація з Верховною Радою та ухвалення комплексних законодавчих змін. Вона висловила сподівання, що новосформована команда Міністерства оборони та Генерального штабу перейде до практичної реалізації змін.

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