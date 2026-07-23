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Новини Мобілізація в Україні
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Без звернення до ТЦК: в Україні запровадили новий порядок добровільного призову під час мобілізації

Київський ТЦК роз’яснив новий порядок вступу до ЗСУ

В Україні запровадили нові правила призову для добровольців — звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно. Відтепер оформитись можна безпосередньо через обрану військову частину.

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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За новими правилами командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Від моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання щодо реформи мобілізації вирішуватимуть після кадрових змін у ЗСУ, - Офіс президента

Як працюватиме механізм

За новими правилами призову, добровольцям потрібно:

  1. Обрати вакансію та пройти співбесіду.
  2. Отримати позитивне рішення від військової частини.
  3. Подати заяву командиру про бажання проходити службу.
  4. Отримати направлення на ВЛК.
  5. Пройти військово-лікарську комісію.
  6. Прибути до військової частини для оформлення на службу.
  7. За потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

Новий механізм діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середній вік мобілізованого зараз - близько 45 років, - голова ЦВЛК Мірошниченко

Автор: 

призов (430) мобілізація (3497) ТЦК та СП (1297) війна в Україні (8797)
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Топ коментарі
+8
Хіба такого не було??Як поповнювати частини,які не користуються популярністю.Чергова локшина для лохів .Коли підуть чиновники і ненавчені на війну?
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23.07.2026 18:57 Відповісти
+7
Це наїбалово ЗЕскотів. Записують. комірником , кухарем, а через тиждень потім на нуль, контракт підписав, виконуй наказ.
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23.07.2026 19:03 Відповісти
+6
а до сьогоднішнього дня що, рекрутингові центри не працювали? чи то фейки були? відмивання бабла? чи що?
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23.07.2026 18:54 Відповісти

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