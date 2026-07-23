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Без звернення до ТЦК: в Україні запровадили новий порядок добровільного призову під час мобілізації
В Україні запровадили нові правила призову для добровольців — звертатися до ТЦК та СП більше не потрібно. Відтепер оформитись можна безпосередньо через обрану військову частину.
Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
За новими правилами командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Від моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів.
Як працюватиме механізм
За новими правилами призову, добровольцям потрібно:
- Обрати вакансію та пройти співбесіду.
- Отримати позитивне рішення від військової частини.
- Подати заяву командиру про бажання проходити службу.
- Отримати направлення на ВЛК.
- Пройти військово-лікарську комісію.
- Прибути до військової частини для оформлення на службу.
- За потреби пройти базову загальновійськову підготовку.
Новий механізм діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для контрактників продовжує діяти чинний порядок оформлення на військову службу.
Топ коментарі
+8 Пятачок #618041
показати весь коментар23.07.2026 18:57 Відповісти Посилання
+7 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар23.07.2026 19:03 Відповісти Посилання
+6 Максим Коваленко
показати весь коментар23.07.2026 18:54 Відповісти Посилання
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