Питання щодо реформи мобілізації вирішуватимуть після кадрових змін у ЗСУ, - Офіс президента

Лише невелика кількість людей підписала нові військові контракти в ЗСУ, але можливість перегляду мобілізаційної реформи вирішуватимуть після кадрових ротацій.

Про це повідомило в ОП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Невтішні результати нових контрактів

В Офісі президента заявили, що загалом відгуки людей в армії щодо нових контрактів були негативними, а самих їх було підписано дуже мало. І тепер, мовляв, "треба думати, що із цим робити".

"Навіть у розмовах командирів корпусів із президентом був фідбек, що контракти трохи проблематичні й що треба глянути на це інакше. Але зараз, у момент трансформації, якщо чесно, — не до цього. За підсумками кадрових змін із новими людьми й, можливо, з командирами корпусів та бригад треба буде проговорити, як вони це бачать", — зазначили в ОП.

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Яким є бачення в Офісі президента щодо мобілізаційної реформи й чи планується перегляд уже впроваджених змін — у Буданова лише відповіли, що це питання розв’язуватиметься уже після кадрових ротацій.

"Ясно, що контрактний шлях — це основна модель. Але як ця система працюватиме — буде вирішуватись після кадрових змін і в новій конфігурації людей", — додав співрозмовник в Офісі президента.

Що передувало?

Як заявив раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на сьогодні нові контракти підписали лиш близько 2 тисяч військовослужбовців на мільйонну армію. Натомість — з’явилася "велика кількість демотивованих солдатів та офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші".

Щодо мобілізаційної реформи — головком додав, що Генштаб готовий до змін: "Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа — законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна".

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