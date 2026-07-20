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Новини Мобілізація в Україні Реформи в армії
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Питання щодо реформи мобілізації вирішуватимуть після кадрових змін у ЗСУ, - Офіс президента

тцк

Лише невелика кількість людей підписала нові військові контракти в ЗСУ, але можливість перегляду мобілізаційної реформи вирішуватимуть після кадрових ротацій.

Про це повідомило в ОП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Невтішні результати нових контрактів

В Офісі президента заявили, що загалом відгуки людей в армії щодо нових контрактів були негативними, а самих їх було підписано дуже мало. І тепер, мовляв, "треба думати, що із цим робити".

"Навіть у розмовах командирів корпусів із президентом був фідбек, що контракти трохи проблематичні й що треба глянути на це інакше. Але зараз, у момент трансформації, якщо чесно, — не до цього. За підсумками кадрових змін із новими людьми й, можливо, з командирами корпусів та бригад треба буде проговорити, як вони це бачать", зазначили в ОП.

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Яким є бачення в Офісі президента щодо мобілізаційної реформи й чи планується перегляд уже впроваджених змін у Буданова лише відповіли, що це питання розв’язуватиметься уже після кадрових ротацій.

"Ясно, що контрактний шлях — це основна модель. Але як ця система працюватиме — буде вирішуватись після кадрових змін і в новій конфігурації людей", — додав співрозмовник в Офісі президента.

Що передувало?

  • Як заявив раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, станом на сьогодні нові контракти підписали лиш близько 2 тисяч військовослужбовців на мільйонну армію. Натомість — з’явилася "велика кількість демотивованих солдатів та офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші".
  • Щодо мобілізаційної реформи — головком додав, що Генштаб готовий до змін: "Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа — законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна".

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Автор: 

реформи (3255) мобілізація (3493) ЗСУ (9014) Офіс Президента (2106)
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Топ коментарі
+11
Найкраща картонка це
ТЦК НА ФРОНТ❗️
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20.07.2026 21:23 Відповісти
+6
8,5% ти хотів підхрюкнути
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20.07.2026 21:32 Відповісти
+3
Дык, дело не в контрактах. Сколько контрактников свалило в СЗЧ, когда столкнулись с суровой реальностью дурдома в армии? С такими порядками в армии и скотским отношением к людям мало кого уже туда можно заманить, даже с самыми райскими условиями контракта, его же тупо никто не будет исполнять из начальства.
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20.07.2026 21:26 Відповісти

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