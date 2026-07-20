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Новости Мобилизация в Украине Реформы в армии
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Вопросы реформы мобилизации будут решаться после кадровых изменений в ВСУ, — Офис президента

тцк

Лишь небольшое количество людей подписало новые военные контракты в ВСУ, но вопрос о возможности пересмотра мобилизационной реформы будет решаться после кадровых ротаций.

Об этом сообщили в ОП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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Неутешительные результаты новых контрактов

В Офисе президента заявили, что в целом отзывы военнослужащих о новых контрактах были негативными, а самих контрактов было подписано очень мало. И теперь, мол, "нужно думать, что с этим делать".

"Даже в беседах командиров корпусов с президентом прозвучала обратная связь о том, что контракты несколько проблематичны и что нужно посмотреть на это по-другому. Но сейчас, в момент трансформации, если честно, — не до этого. По итогам кадровых изменений с новыми людьми и, возможно, с командирами корпусов и бригад нужно будет обсудить, как они это видят", отметили в ОП.

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Каково видение в Офисе президента относительно мобилизационной реформы и планируется ли пересмотр уже внедренных изменений в аппарате Буданова лишь ответили, что этот вопрос будет решаться уже после кадровых ротаций.

"Понятно, что контрактный путь — это основная модель. Но как эта система будет работать — будет решаться после кадровых изменений и в новой конфигурации людей", добавилсобеседник в Офисе президента.

Что этому предшествовало?

  • Как заявил ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на сегодняшний день новые контракты подписали лишь около 2 тысяч военнослужащих из миллионной армии. Вместо этого появилось"большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие".
  • Что касается мобилизационной реформы, то главнокомандующий добавил, что Генштаб готов к изменениям:"Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа — это законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна".

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Автор: 

реформы (3956) мобилизация (3140) ВСУ (8003) Офис Президента (1878)
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Топ комментарии
+7
Найкраща картонка це
ТЦК НА ФРОНТ❗️
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20.07.2026 21:23 Ответить
+3
❗️Зараз збільшують кількість груп ТЦК, - Тарас Чмут.
План ТЦК - щомісяця мобілізовувати 30 тисяч людей.
📍Нам треба зараз менше мобілізовувати, але якісніше.
📍З 30 тисяч, 15 тисяч не потрапляють в бойові підрозділи, це люди, які приносять довідки, що в них багато дітей, і що в них проблеми зі здоров'ям, це наркомани, це алкоголіки, це люди які ідуть в СЗЧ.
📍З решти 10 тисяч потрапляють в бойові підрозділи, а інші обмежено придатні йдуть в тилові частини.
📍В нас росте рівень тилових підрозділів, в бригаді може бути 3 тисячі людей, а на позиціях з них буде лише 250-300.
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20.07.2026 21:29 Ответить
+3
8,5% ти хотів підхрюкнути
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20.07.2026 21:32 Ответить

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