"Постанови ще немає": Мінекономіки відкликало новину про створення координаційного центру з організації бронювання

Міністерство економіки відкликало поширене 16 липня повідомлення про нібито створення Кабінетом Міністрів координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних.

Як пояснили у відомстві на запит Forbes Ukraine, інформацію було оприлюднено передчасно.

"Просимо вважати новину "Кабінет Міністрів утворив Координаційний центр з бронювання військовозобов’язаних", надіслану 16.07.2026 року, недійсною", ‒ повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

У міністерстві пояснили, що повідомлення розіслали завчасно, оскільки рішення про створення координаційного центру наразі ще не ухвалене.

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Нагадаємо, напередодні Мінекономіки повідомляло про те, що Кабмін затвердив постанову про створення Координаційного центру з питань організації бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану.

Очікується, що центр координуватиме взаємодію державних органів і розроблятиме пропозиції для вирішення проблемних питань, пов'язаних із процедурою бронювання.

Як повідомлялося, за останній рік кількість вакансій, що передбачають можливість бронювання працівників, зросла на 25%. Водночас кількість відгуків на такі вакансії збільшилася на 28%, а медіанний рівень заробітної плати підвищився на 17% ‒ до 35 тис. грн.

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